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Андрей Стась в декабре приедет в расположение сборной Беларуси
16.11.2019 23:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский нападающий «Авангарда» Андрей Стась после победы над минским «Динамо» (2:1 Б) заявил о том, что в декабре приедет в расположение сборной Беларуси.
Отметим, в середине декабря во время международной паузы в КХЛ сборная Беларуси проведет поединки в Венгрии на Турнире шести наций.
Напомним, ранее, когда белорусы считались легионерами в КХЛ, Андрей Стась
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Белорусский нападающий «Авангарда» Андрей Стась после победы над минским «Динамо» (2:1 Б) заявил о том, что в декабре приедет в расположение сборной Беларуси.
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