Андрей Стась в декабре приедет в расположение сборной Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий «Авангарда» Андрей Стась после победы над минским «Динамо» (2:1 Б) заявил о том, что в декабре приедет в расположение сборной Беларуси.

Отметим, в середине декабря во время международной паузы в КХЛ сборная Беларуси проведет поединки в Венгрии на Турнире шести наций.

Напомним, ранее, когда белорусы считались легионерами в КХЛ, Андрей Стась принял решение отказаться от белорусского спортивного гражданства (по этим условиями он не мог играть за сборную).

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