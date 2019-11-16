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Андрей Стась в декабре приедет в расположение сборной Беларуси

16.11.2019 23:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий «Авангарда» Андрей Стась после победы над минским «Динамо» (2:1 Б) заявил о том, что в декабре приедет в расположение сборной Беларуси.

Отметим, в середине декабря во время международной паузы в КХЛ сборная Беларуси проведет поединки в Венгрии на Турнире шести наций.

Напомним, ранее, когда белорусы считались легионерами в КХЛ, Андрей Стась принял решение отказаться от белорусского спортивного гражданства (по этим условиями он не мог играть за сборную).

Стась вернулся на «Минск-Арену»: удалился до конца матча, фанаты гудели, а «Динамо» едва не хлопнуло «Авангард»

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский нападающий «Авангарда» Андрей Стась после победы над минским «Динамо» (2:1 Б) заявил о том, что в декабре приедет в расположение сборной Беларуси.
 
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