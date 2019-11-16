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НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Бостона», «Флорида» против «Рейнджерс», «Тампа» – «Виннипег»

16.11.2019 23:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Регулярный чемпионат

Миннесота – Каролина 3:4 (0:2, 3:1, 0:0, 0:1)
Дата проведения
16 ноября, 22.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Эдмундсон (Нидеррайтер, Нечас)
0:2 – 5 Макгинн (Терявяйнен, Мартинук)
1:2 – 24 Канин (Гринуэй, Брудин)
1:3 – 28 Фогеле (Дж.Стаал, Дзингел)
2:3 – 35 Паризе (Дамба, Койву)
3:3 – 37 Соуси (Раск)
3:4 – 61 Свечников (Хэмилтон)
Вратари: Дубник 24/28  Раймер 32/35.

 

Аризона – Калгари 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Дата проведения
17 ноября, 00.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 26 Степан ()
2:0 – 28 Седерберг (Крауз, Кессел)
3:0 – 59 Крауз ()

 

Тампа-Бэй – Виннипег 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
Дата проведения
17 ноября, 00.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Перро (Пулмэн, Моррисси)
1:1 – 19 Хедман (Стэмкос)
1:2 – 27 Рословик (Уилер, Копп)
1:3 – 27 Элерс (Моррисси, Коннор)
2:3 – 57 Стэмкос (Чирелли, Хедман)
2:4 – 58 Коннор (Сбиса, Уилер)
3:4 – 59 Чирелли (Кучеров, Киллорн)
Вратари: Ан. Василевский 23/26  Хеллибак 31/34.

 

Лос-Анджелес – Вегас 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)
Дата проведения
17 ноября, 00.00, «Staples Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 10 Лизотт (Даути, Кемпе)
2:0 – 15 Даути (Копитар, Иафалло)
2:1 – 27 Пачиоретти (Карлссон, Смит)
3:1 – 29 Прохоркин (Лафф, Клиффорд)
3:2 – 34 Маршессо (Икин)
3:3 – 37 Карлссон (Теодор, Пачиоретти)
4:3 – 52 Картер (Руа)
Вратари: Дж. Куик 28/31  М.Суббан 21/25.

 

Бостон – Вашингтон 2:3 (1:1, 1:0, 0:1)
Дата проведения
17 ноября, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Койл (Макэвой, Хейнен)
1:1 – 14 Бойд (Лайпсик, Карлсон)
2:1 – 23 Пастрняк (Крейчи, Макэвой)
2:2 – 59 Оши ( Бэкстрем, Кузнецов)

 

Флорида – Рейнджерс 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)
Дата проведения
17 ноября, 03.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Хоффман (Йэндл, Юбердо)
1:1 – 2 Строум (Линдгрен, Фаст)
2:1 – 6 Дадонов (Йэндл, Юбердо)
2:2 – 8 Панарин (Гаек, Строум)
2:3 – 25 Деанджело (Маккегг, Панарин)
3:3 – 27 Коннолли (Бойл)
4:3 – 37 Дадонов (Юбердо, Йэндл)

 

Монреаль – Нью-Джерси 3:4 (1:1, 2:1, 0:1)
Дата проведения
17 ноября, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
1:0 – 18 Галлахер (Петри, Татар)
1:1 – 19 Гусев (Зэйджак, Колман)
2:1 – 27 Флери (Дано)
3:1 – 38 Сузуки (Уэбер, Доми)
3:2 – 39 Хишир (Заха)
3:3 – 55 Симмондс (Хьюз, Холл)
3:4 – 61 Палмиери (Хишир, Холл)

 

Филадельфия – Айлендерс 3:4 (2:0, 1:0, 0:3)
Дата проведения
17 ноября, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Кутюрье (Линдблум)
2:0 – 19 Проворов (Нисканен, Кутюрье)
3:0 – 32 Линдблум (Проворов, Фараби)
3:1 – 47 Бовилье (Нелсон, Брассар)
3:2 – 53 Барзэл (Нелсон, Брассар)
3:3 – 57 Бовилье ()

 

Питтсбург – Торонто 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)
Дата проведения
17 ноября, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Генцел (Гальченюк, Малкин)
2:0 – 8 Малкин (Раст, Генцел)
3:0 – 20 Кагун (Раст, Марино)
4:0 – 24 Кагун (Джонсон, Танев)
5:0 – 27 Макканн (Танев, Кагун)
5:1 – 34 Спецца (Бэрри, Петан)
6:1 – 43 Раст (Блюгерс)

 

Баффало – Оттава 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Дата проведения
17 ноября, 03.00, «HSBC Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 21 Айкел (Далин, Райнхарт)
1:1 – 26 Дюклер (Шабо, Браун)
2:1 – 29 Айкел (Райнхарт, Олофссон)
2:2 – 42 Эннис (Наместников, Хэйнси)
3:2 – 52 Айкел (Скиннер)
4:2 – 59 Айкел ()

 

Сент-Луис – Анахайм 1:3 (3 период)
Дата проведения
17 ноября, 04.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Гецлаф (Ракелль, Джонс)
0:2 – 5 Грант (Делорье)
1:2 – 23 Данн (Бортуццо, Сэнфорд)
1:3 – 27 Грант ()

 

Нэшвилл – Чикаго 1:4 (3 период)
Дата проведения
17 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Густафссон (Тэйвс)
0:2 – 18 Кубалик (Дак)
0:3 – 21 Сибрук (Строум, Кэйн)
0:4 – 31 Кемпф (Шоу, Мяяття)
1:4 – 43 Йоси (Дюшен)

 

Ванкувер – Колорадо
Дата проведения
17 ноября, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Детройт
Дата проведения
17 ноября, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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