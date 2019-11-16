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Дмитрий Басков: «Дюков не актер и не футболист, а хоккеист нашего клуба. Тренеру «Авангарда» следует проявлять больше уважения к сопернику»

17.11.2019 00:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков посчитал необходимым донести позицию клуба по вопросу с удалением Андрея Стасея и прокомментировал слова главного тренера «Авангарда» Боба Хартли, который заявил, что удалять нужно было Романа Дюкова, которого Стась ударил клюшкой между ног.

«Считаю недопустимым подобный комментарий со стороны тренера гостей. Бобу Хартли следует обращать внимание на игру своей команды и воздерживаться от оценок действий хоккеистов соперника. В «Динамо» собраны молодые парни, которым, возможно, не хватает мастерства, но им точно не откажешь в самоотдаче. Роман Дюков не актер и не футболист, а хоккеист нашего клуба. Тренеру «Авангарда» следует проявлять больше уважения к сопернику», – сказал Басков.

Хартли об удалении Стася: «Удаление Стася на Дюкове? Дюков должен быть наказан, он сыграл как футболист. Актеры должны играть в Голливуде, а не в КХЛ»

«Динамо» Минск – «Авангард». Стась был удален до конца матча за удар Дюкову клюшкой между ног

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков посчитал необходимым донести позицию клуба по вопросу с удалением Андрея Стасея и прокомментировал слова главного...
 
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