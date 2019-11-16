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Дмитрий Басков: «Дюков не актер и не футболист, а хоккеист нашего клуба. Тренеру «Авангарда» следует проявлять больше уважения к сопернику»
17.11.2019 00:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков посчитал необходимым донести позицию клуба по вопросу с удалением Андрея Стасея и прокомментировал слова главного тренера «Авангарда» Боба Хартли, который заявил, что удалять нужно было Романа Дюкова, которого Стась ударил клюшкой между ног.
«Считаю недопустимым подобный комментарий со стороны тренера гостей. Бобу Хартли следует обращать внимание на игру своей команды и воздерживаться от оценок действий хоккеистов соперника. В «Динамо» собраны молодые парни, которым, возможно, не хватает мастерства, но им точно не откажешь в самоотдаче. Роман Дюков не актер и не футболист, а хоккеист нашего клуба. Тренеру «Авангарда» следует проявлять больше уважения к сопернику», – сказал Басков.
«Динамо» Минск – «Авангард». Стась был удален до конца матча за удар Дюкову клюшкой между ног
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Дмитрий Басков: «Дюков не актер и не футболист, а хоккеист нашего клуба. Тренеру «Авангарда» следует проявлять больше уважения к сопернику»
Генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков посчитал необходимым донести позицию клуба по вопросу с удалением Андрея Стасея и прокомментировал слова главного...
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