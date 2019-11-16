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Хартли об удалении Стася: «Удаление Стася на Дюкове? Дюков должен быть наказан, он сыграл как футболист. Актеры должны играть в Голливуде, а не в КХЛ»

17.11.2019 00:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли высказал мнение о матче с минским «Динамо» (2:1 Б).

«Тяжелая игра. Было много борьбы. У нас есть проблемы, некоторые пропускали матч из-за простуды, мы играли почти всю игру в четыре защитника. Впереди создали много моментов, но пропустили гол. Нам повезло забить шайбу в самой концовке. Стоит отдать должное Бобкову и защитникам за их усилия в овертайме. Очень важная победа в очень непростой игре.

Я всегда побеждаю в Минске? Может быть это удача, стоит сходить в казино. Арена, город просто прекрасные. Атмосфера здесь великолепная.

Удаление Стася на Дюкове? Дюков должен быть наказан, он сыграл как футболист. Актеры должны играть в Голливуде, а не в КХЛ», – заявил Хартли.

 
Теги: Минск
 
 
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