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НБА. «Даллас» обыграл «Торонто», «Сан-Антонио» уступил «Портленду» и другие матчи

17.11.2019 08:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.

«Даллас» Дончича и Порзингиса обыграл действующего чемпиона «Торонто». «Сан-Антонио» уступил на своей площадке «Портленду».

НБА

Регулярный чемпионат

Чикаго – Бруклин 111:117 (19:30, 37:20, 22:24, 33:43)
Дата проведения
17 ноября, 02.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика
Чикаго
Лавин (36), Картер (18 + 14 подборов), Маркканен (16 + 10 подборов), Хатчисон (11), Саторански (5 + 8 подборов)  старт; Уайт (7 + 9 подборов), Данн (7), Арчидиаконо (6), Янг (5).
Бруклин
Динуидди (24), Харрис (22 + 8 передач), Принс (13), Темпл (12), Аллен (11 + 7 подборов)  старт; Пинсон (10), Клэкстон (8), Джордан (7 + 7 подборов + 4 блок-шота), Шамперт (5), Муса (5 + 7 подборов).

Индиана – Милуоки 83:102 (22:26, 14:23, 27:22, 20:31)
Дата проведения
17 ноября, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика

Нью-Йорк – Шарлотт 102:103 (23:20, 32:27, 21:28, 26:28)
Дата проведения
17 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика

Майами – Новый Орлеан 109:94 (29:22, 25:27, 24:16, 31:29)
Дата проведения
17 ноября, 04.00, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика

Миннесота – Хьюстон 105:125 (30:31, 32:33, 23:29, 20:32)
Дата проведения
17 ноября, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Статистика

Даллас – Торонто 110:102 (32:22, 21:38, 25:17, 32:25)
Дата проведения
17 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Статистика

Сан-Антонио – Портленд 116:121 (23:41, 35:25, 38:24, 20:31)
Дата проведения
17 ноября, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика

Клипперс – Атланта 150:101 (43:30, 31:32, 38:20, 38:19)
Дата проведения
17 ноября, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.
 
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