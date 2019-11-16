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НБА. «Даллас» обыграл «Торонто», «Сан-Антонио» уступил «Портленду» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.
«Даллас» Дончича и Порзингиса обыграл действующего чемпиона «Торонто». «Сан-Антонио» уступил на своей площадке «Портленду».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
17 ноября, 02.00, «United Center»
- Чикаго
-
Лавин (36),
Картер (18 + 14 подборов),
Маркканен (16 + 10 подборов),
Хатчисон (11),
Саторански (5 + 8 подборов) старт;
Уайт (7 + 9 подборов),
Данн (7),
Арчидиаконо (6),
Янг (5).
- Бруклин
-
Динуидди (24),
Харрис (22 + 8 передач),
Принс (13),
Темпл (12),
Аллен (11 + 7 подборов) старт;
Пинсон (10),
Клэкстон (8),
Джордан (7 + 7 подборов + 4 блок-шота),
Шамперт (5),
Муса (5 + 7 подборов).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.
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