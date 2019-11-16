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Континентальный кубок. «Неман» сыграет с «Бейбарысом»

17.11.2019 09:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Неман», досрочно вышедший в финал Континентального кубка, проведет сегодня третий полуфинальный матч.

Континентальный кубок

Полуфинал

Группа F

Бейбарыс – Неман

17 ноября, 16.00

Донбасс – Краковия

17 ноября, 21:00

Положение команд: «Неман» – 5 очков (2 матча), «Донбасс» – 4 (2), «Краковия» – 3 (2), Бейбарыс – 0 (2).

Две команды выйдут в финальную часть турнира.

 
 
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«Неман», досрочно вышедший в финал Континентального кубка, проведет сегодня третий полуфинальный матч.
 
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