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Континентальный кубок. «Неман» сыграет с «Бейбарысом»
17.11.2019 09:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Континентальный кубок
Полуфинал
Группа F
Бейбарыс – Неман
17 ноября, 16.00
Донбасс – Краковия
17 ноября, 21:00
Положение команд: «Неман» – 5 очков (2 матча),
Две команды выйдут в финальную часть турнира.
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«Неман», досрочно вышедший в финал Континентального кубка, проведет сегодня третий полуфинальный матч.
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