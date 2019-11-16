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Бернд Штанге: «Необходимо задать пару принципиальных вопросов относительно стагнации белорусского футбола»

17.11.2019 15:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге в комментарии БелаПАН оценил выступление команды в квалификации Евро-2020, сообщают naviny.by.

– Опытная белорусская команда в квалификации ЧЕ набрала лишь четыре очка. Это исторически один из худших результатов. Больше нет шансов сотворить сенсацию в матчах против таких именитых команд, как Германия, Голландия или Франция.

Поскольку очевидно, что динамичные молодые таланты не приходят на смену достойным игрокам, нужно ставить вопрос о концептуальной работе футбольной федерации.

Тренеры Кондратьев, Криушенко или Мархель талантливы, я знаю их как хороших экспертов. Вы сейчас в сложной ситуации: нужно радикально омолаживать команду, однако шанс на чемпионат Европы через плей-офф Лиги наций требует рассудительности и благоразумия.

Если очень молодая немецкая команда настолько доминирует над 30-летними и ведет с таким счетом, необходимо задать пару принципиальных вопросов относительно стагнации белорусского футбола.

Несмотря на новые стадионы и научный центр (технический центр национальных сборных команд), я не вижу современного футбола. И это печально для фантастических болельщиков, – сказал Штанге.

 
 
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Экс-главный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге в комментарии БелаПАН оценил выступление команды в квалификации Евро-2020, сообщают naviny.by.
 
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Беларусь набрала 16,7% из возможных очков в квалификации Евро-2020. Хуже было на ЧМ-1998, Евро-2000, Евро-2004
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