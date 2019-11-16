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Уткин – украинскому журналисту: «С нетерпением жду матча Украина – Россия на Евро. Все получите прямо на поле, братцы»

17.11.2019 16:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист и блогер Василий Уткин ответил комментатору Виктору Вацко.

Украинский журналист после поражения сборной России от Бельгии (1:4) в матче отбора Евро-2020 написал в твиттере: «А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?»

«Витя, вот для чего мы даны друг другу в ощущениях? Вы, украинцы – нам, и мы, кацапы, – вам, хохлам? Правильно. Троллить. Бесить. ########### (подкалывать).

Без твоего твита, мой друг, мой день был бы неполным! Так и должно быть: в дни побед советчики не нужны, а вот когда тебя громят, ну не «Спорт-Экспресс» же читать, не повторять же себе: ничего, мы станем сильнее, это вовремя, это урок?

А это не урок. Урок будет дальше. Сегодня, наутро после разгрома, разгромленные должны не только чистить перышки, но и обтекать. Кто нам, россиянам, напомнит об этом, если не соседи? На хер вы нам тогда и нужны, если не?

Кстати, за победу над Бельгией тоже не дали бы титул. Или как это по-нашему – тiтув?! Я ж не помню.

С нетерпением жду матча Украина – Россия на Евро. Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет в Москве! С настоящим среднерусским борщом», – написал Уткин в своем телеграме.

 
 
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