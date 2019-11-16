ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Осипков: «Лучше буду выступать в «Динамо» Молодечно, чем сидеть постоянно в запасе и просто не буду готов к ЧМ»

17.11.2019 20:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Голкипер минского «Динамо» Александр Осипков, откомандированный в «Динамо» Молодечно, подвел итоги матча против «Лиды» (5:1). 

- Поздравляем вас с победой! Это первый полный полноценный матч после того как вы травмировались еще в минском «Динамо». Каковы ощущения? 

– Спасибо. Эмоции непередаваемые, потому что это первый поединок после такой паузы, плюс эта травма. Перед игрой сильно волновался, но парни подбадривали, сказали будут помогать, и в принципе так в матче и получилось. То есть, когда я где-то выпадал, то пацаны пластались, ловили вместо меня, а я рядом стоял и смотрел (смеется). 

- Через игры в «Динамо» Молодечно рассчитываете вернуться обратно в состав минского «Динамо»? 

– Мне самое главное играть, неважно где. Я лучше буду выступать здесь, чем сидеть постоянно в запасе и просто не буду готов к мировому первенству, а я хочу туда поехать, – сказал Осипков.

Осипков восстановился после травмы и начал тренировки с «Динамо-Молодечно»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голкипер минского «Динамо» Александр Осипков, откомандированный в «Динамо» Молодечно, подвел итоги матча против «Лиды» (5:1).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Украина прошла отбор к Евро-2020 без поражений – 6 побед и 2 ничьих с общим счетом 17:4
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика