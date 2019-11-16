Александр Осипков: «Лучше буду выступать в «Динамо» Молодечно, чем сидеть постоянно в запасе и просто не буду готов к ЧМ»

Источник материала: Tribuna.com

Голкипер минского Александр Осипков, откомандированный в «Динамо» Молодечно, подвел итоги матча против «Лиды» (5:1).

- Поздравляем вас с победой! Это первый полный полноценный матч после того как вы травмировались еще в минском «Динамо». Каковы ощущения?

– Спасибо. Эмоции непередаваемые, потому что это первый поединок после такой паузы, плюс эта травма. Перед игрой сильно волновался, но парни подбадривали, сказали будут помогать, и в принципе так в матче и получилось. То есть, когда я где-то выпадал, то пацаны пластались, ловили вместо меня, а я рядом стоял и смотрел (смеется).

- Через игры в «Динамо» Молодечно рассчитываете вернуться обратно в состав минского «Динамо»?

– Мне самое главное играть, неважно где. Я лучше буду выступать здесь, чем сидеть постоянно в запасе и просто не буду готов к мировому первенству, а я хочу туда поехать, – сказал Осипков.