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Дмитрий Селюк: «В «Кайрате» даже моя бабушка, если бы ее поставили тренером, заняла бы второе место. Приглашение Шпилевского стало ошибкой»

17.11.2019 22:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал белорусского тренера «Кайрата» Алексея Шпилевского. Напомним, что казахстанский клуб белорусского специалиста стал вторым в чемпионате.

— Футбольный сезон в Казахстане подошел к концу. «Астана» в очередной раз стала чемпионом, а «Кайрат» вновь финишировал вторым, тем не менее, у руля алматинцев остался Алексей Шпилевский. Как считаете, проявил ли он должный уровень профессионализма в этом сезоне, чтобы продолжать руководить командой?

— В «Кайрате» даже моя бабушка, если бы ее поставили главным тренером, заняла бы второе место. Дело в том, что это тот клуб, который, как минимум, второе место всегда должен занимать. В этом году, учитывая то, что в «Астане» были изменения и переходы, у «Кайрата» был шанс стать чемпионом.

Думаю, что приглашение этого человека и стало ошибкой, не говоря уже о том, что после проигрыша 0:5 от «Иртыша» ни к чему было раздувать щеки и говорить о письме для хейтеров. На самом деле, это не хейтеры, а реалисты, — то есть, люди, знающие футбол.

— Считаете, здоровая критика всегда должна быть, — тем более, на фоне рокового поражения «Кайрата» в чемпионате?

— Да, -и это не означает, что когда кто-то говорит об игре или о тренере, то он сразу должен именоваться хейтером. Неужели всегда нужно говорить положительные вещи?! То есть, когда «Кайрат» проиграл «Иртышу» 0:5, люди начнут восхвалять Шпилевского и считать его мега-тренером, который, почему-то до сих пор сидит в «Кайрате», а не руководит «Манчестер Сити»?!

— Вообще, после такого разгромного поражения здравомыслящий человек, находясь на посту главного тренера футбольного клуба, может винить в этом кого-то кроме себя, как Вы считаете?

— Дело даже не в Шпилевском или в ком-то другом. Тренеру, который проигрывает 0:5, должно быть стыдно говорить про каких-то хейтеров и обсуждать их. Нужно сидеть тише воды и ниже травы, работать и доказывать, что с таким счетом ты проигрывать больше не будешь, — особенно в таком клубе, как «Кайрат», который по потенциалу, игрокам, финансам и инфраструктуре не то, чтобы на голову выше «Иртыша», а просто-напросто даже в сравнение с ним не идет.

— Может быть, в таком поражении «Кайрата» были какие-то глубинные корни?

— Возможно, этим футболисты решили показать Кайрату Советаевичу, что они не хотят быть с этим тренером, – сказал Селюк.

Селюк о Шпилевском: «Как тренер может спрашивать с игроков, когда внутри команды его называют «мамсик»?»

«Белорусы не умеют радоваться за своих. Это злорадство – самое печальное». Шпилевский – о маме, Бресте и «Кайрате»

 
Теги: Брест
 
 
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Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал белорусского тренера «Кайрата» Алексея Шпилевского.
 
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