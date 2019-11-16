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Жоан Лапорта: «У Глеба было столько же таланта, как и у Иньесты»

17.11.2019 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением об экс-игроке каталонского клуба Александре Глебе.

«У меня очень теплые воспоминания об Александре Глебе. В тот момент, когда тренером стал Гвардиола, одно из первых пожеланий у него было привезти Александра, который имел огромный футбольный талант. Но это футбол и тут не всегда получается все, что хочется.

Как по мне, у Александра было столько же таланта, как и у Иньесты. Многие думают, что у него не получилось в «Барсе», но футбол – это командный вид спорта. И самое главное, что он был частью этой команды.

Конечно, я был бы очень рад, если бы Александр пригласил меня на свой прощальный матч», – сказал Глеб в эфире передачи «Итоги недели».

 
 
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Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением об экс-игроке каталонского клуба Александре Глебе.
 
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