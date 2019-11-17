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Трофимова о разгроме британок: «Не ожидали, что нам так свободно позволят действовать в нападении»

17.11.2019 23:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова подвела итог встречи против Великобритании (90:59).

«Не скрою, волнение перед этим матчем присутствовало, так как нам предстояло противостоять четвертой команде по итогам Евробаскета-2019.

Но мы проделали большую работу по разбору игры соперника, за что хотелось бы отдельно поблагодарить скаута нашей команды Вику Горельчик, которая подготовила обширный видеоматериал для детального разбора действий британок. Не ожидали, что нам так свободно позволят действовать в нападении и совершать столько бросков. Не все из них попадали в цель, но на подборе девчонки также преуспевали, что зачастую давало нам возможность атаковать вторым темпом.

Во второй половине игры Великобритания перестроилась в защите, но мы сумели справиться с предложенным ими вариантом обороны, а главное не растерялись и довели дело до уверенной победы. Довольна, что все 12 игроков сегодня вышли на паркет и попробовали свои силы в соревнованиях такого уровня. Всех поздравляю с хорошей игрой и благодарю девчонок за проделанную работу», – сказала Трофимова.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова подвела итог встречи против Великобритании (90:59).
 
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