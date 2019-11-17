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Ян Тигорев: «БАТЭ в любом случае будет меняться. Клуб уже не будет тем, что он был на протяжении десяти лет»

17.11.2019 22:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший полузащитник сборной Беларуси Ян Тигорев поделился мнением о переменах в БАТЭ.

«Есть объективные причины: мы помним, какой глыбой был Анатолий Капский. К сожалению, его сейчас с нами нет. И БАТЭ в любом случае будет меняться. Клуб уже не будет тем, что он был на протяжении десяти лет. В любом случае. Каким он будет – покажет только время», – сказал Тигорев в эфире передачи «Итоги недели».

 
 
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Бывший полузащитник сборной Беларуси Ян Тигорев поделился мнением о переменах в БАТЭ.
 
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