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Ян Тигорев: «БАТЭ в любом случае будет меняться. Клуб уже не будет тем, что он был на протяжении десяти лет»
17.11.2019 22:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший полузащитник сборной Беларуси Ян Тигорев поделился мнением о переменах в БАТЭ.
«Есть объективные причины: мы помним, какой глыбой был Анатолий Капский. К сожалению, его сейчас с нами нет. И БАТЭ в любом случае будет меняться. Клуб уже не будет тем, что он был на протяжении десяти лет. В любом случае. Каким он будет – покажет только время», – сказал Тигорев в эфире передачи «
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Ян Тигорев: «БАТЭ в любом случае будет меняться. Клуб уже не будет тем, что он был на протяжении десяти лет»
Бывший полузащитник сборной Беларуси Ян Тигорев поделился мнением о переменах в БАТЭ.
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