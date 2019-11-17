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НБА. «Кливленд» принимает «Филадельфию», «Сакраменто» – «Бостон» и другие матчи

18.11.2019 00:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

«Кливленд» примет «Филадельфию». «Сакраменто» сыграет дома с «Бостоном».

НБА

Регулярный чемпионат

Кливленд – Филадельфия 95:114 (22:33, 22:35, 25:27, 26:19)
Дата проведения
17 ноября, 23.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча Статистика

Сакраменто – Бостон 100:99 (30:18, 20:28, 21:29, 29:24)
Дата проведения
17 ноября, 23.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Статистика

Орландо – Вашингтон 125:121 (29:22, 32:30, 27:25, 37:44)
Дата проведения
18 ноября, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика

Мемфис – Денвер 114:131 (32:28, 17:44, 31:36, 34:23)
Дата проведения
18 ноября, 02.00, «FedExForum»
Онлайн матча Статистика

Новый Орлеан – Голден Стэйт 108:100 (26:23, 29:26, 21:20, 32:31)
Дата проведения
18 ноября, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика

Лейкерс – Атланта 36:24 (1 четверть)
Дата проведения
18 ноября, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Пока очень слабо. «Бруклин» и Кайри Ирвинг привыкают друг к другу

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
 
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