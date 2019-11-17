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«Барселона» и «Реал» интересуются Шкриньяром
18.11.2019 08:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник «Интера» Милан Шкриньяр привлек внимание двух испанских клубов – «Барселоны» и
В контракте игрока нет суммы отступных после того, как словак подписал новый контракт с миланцами.
Ранее
«Интер» может получить предложение по футболисту уже в январе, но, скорее всего, это случится в летнее трансферное окно.
В этом сезоне на счету защитника 12 матчей и одна голевая передача в Серии А.
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Защитник «Интера» Милан Шкриньяр привлек внимание двух испанских клубов – «Барселоны» и «Реала».
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