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«Динамо» Минск – «Авангард». КХЛ наказала Стася денежным штрафом за фол на Дюкове
18.11.2019 09:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Авангарда» Андрея Стася по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар клюшкой»), подвергнуть денежному штрафу», – сообщает
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Динамо» Минск – «Авангард» (1:2 Б).
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