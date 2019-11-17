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«Динамо» Минск – «Авангард». КХЛ наказала Стася денежным штрафом за фол на Дюкове

18.11.2019 09:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Динамо» Минск – «Авангард» (1:2 Б).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Авангарда» Андрея Стася по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар клюшкой»), подвергнуть денежному штрафу», – сообщает официальный сайт лиги.

Стась вернулся на «Минск-Арену»: удалился до конца матча, фанаты гудели, а «Динамо» едва не хлопнуло «Авангард»

 
Теги: Минск
 
 
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Динамо» Минск – «Авангард» (1:2 Б).
 
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