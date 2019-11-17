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Марадона может покинуть «Химнасию»
18.11.2019 09:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Химнасии» из Ла-Платы Диего Марадона может уйти из клуба.
Такая вероятность существует из-за того, что Габриэль Пеллегрино принял решение не переизбираться на пост президента «Химнасии», сообщает TNT Sports.
Марадона поддерживает Пеллегрино и ранее заявил, что может покинуть тренерский пост в случае ухода нынешнего президента клуба.
После 13 туров «Химнасия» с 10 очками занимает в таблице чемпионата Аргентины 22-е место из 24.
Напомним, что Марадона является почетным президентом брестского «Динамо».
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Главный тренер «Химнасии» из Ла-Платы Диего Марадона может уйти из клуба.
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