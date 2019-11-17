Год назад умер Владимир Журавель

Источник материала: Tribuna.com

Год назад, 18 ноября 2018 года, на 48-м году жизни после продолжительной болезни умер .

Журавель являлся 6-кратным чемпионом Беларуси в качестве футболиста в составе минского .

В тренерской карьере Журавля пять серебряных медалей чемпионата Беларуси: четыре с и одна с минским «Динамо», а также Кубок Беларуси с брестским «Динамо».

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