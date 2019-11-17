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Год назад умер Владимир Журавель
18.11.2019 11:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Год назад, 18 ноября 2018 года, на 48-м году жизни после продолжительной болезни умер
Журавель являлся 6-кратным чемпионом Беларуси в качестве футболиста в составе минского
В тренерской карьере Журавля пять серебряных медалей чемпионата Беларуси: четыре с
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Год назад, 18 ноября 2018 года, на 48-м году жизни после продолжительной болезни умер Владимир Журавель.
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