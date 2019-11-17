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«Фигейренсе» – «Куяба». Брессан дебютировал в составе гостей
18.11.2019 12:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В очередном матче второго дивизиона чемпионата Бразилии «Фигейренсе» дома сыграл вничью с клубом
Отметим, что в составе гостей дебютировал белорусский полузащитник
Подробную статистику 31-летнего футболиста смотрите
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В очередном матче второго дивизиона чемпионата Бразилии «Фигейренсе» дома сыграл вничью с клубом «Куяба» (0:0).
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