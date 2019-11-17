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«Фигейренсе» – «Куяба». Брессан дебютировал в составе гостей

18.11.2019 12:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В очередном матче второго дивизиона чемпионата Бразилии «Фигейренсе» дома сыграл вничью с клубом «Куяба» (0:0).

Отметим, что в составе гостей дебютировал белорусский полузащитник Ренан Брессан. Хавбек провел на поле 88 минут.

Подробную статистику 31-летнего футболиста смотрите здесь.

Фигейренсе – Куяба 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
18 ноября, 00.30, «Estadio Orlando Scarpelli»
превью матча онлайн статистика
ФигейренсеПегорари, Конрадо, Матеус Перейра, Элитон, Феллипе Матеус (Андриго, 64), Кауэ (Гильерме, 46), Джефферсон Ренан, Бетиньо, Брено (Роберто, 82), Рафаэл Маркес, Патрик.
КуябаВиктор, Алекс Руан, Элдер Масиэл, Жонас (Тоти, 67), Мойзес, Джаван, Лео Гонсалвес, Гутьеррес (Фелипе Маркес, 74), Брессан (Але, 88), Жозиэл, Лукас Брага.
Предупреждения:
Гутьеррес (23), Джаван (50), Элдер Масиэл (56), Жонас (65), Матеус Перейра (75), Бетиньо (78).
 
 
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В очередном матче второго дивизиона чемпионата Бразилии «Фигейренсе» дома сыграл вничью с клубом «Куяба» (0:0).
 
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