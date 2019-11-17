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Тэйлор, Достанко и еще 25 игроков попали в выездной состав минского «Динамо»
18.11.2019 15:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское
27 хоккеистов улетели по маршруту Минск – Нижний Новгород – Мытищи – Балашиха – Минск, сообщает
Вратари: Юнас Энрот, Михаил Карнаухов, Дэнни Тэйлор.
Защитники: Дмитрий Знахаренко, Кирилл Готовец, Олег Евенко, Роман Дюков, Владислав Еременко, Павел Денисов, Никита Крыскин, Роман Достанко.
Нападающие: Александр Павлович, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Игорь Мартынов, Андрей Костицын, Франсис Паре, Александр Когалев, Шейн Принс, Артем Демков, Тему Пулккинен, Вячеслав Грецкий, Райан Спунер, Евгений Дадонов, Андрей Павленко, Михаил Стефанович, Иван Дроздов.
Артем Аносов, Андрей Степанов, Дмитрий Желнеровский и Даниил Бокун командированы в «Юность-Минск». Там же остается Дмитрий Желнеровский.
Николай Сытый, Никита Толопило, Александр Осипков, Никита Феоктистов, Илья Казьянин и Илья Литвинов также остаются в фарм-клубе – «Динамо-Молодечно».
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Минское «Динамо» отправилось в выездную серию.
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