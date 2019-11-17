ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учредитель дзержинского «Арсенала» Рюссхольм: «Единственное, что не нравится в белорусском футболе, когда приглашают Марадону ради пиар-компании»

18.11.2019 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Учредитель дзержинского «Арсенала» и владелец шведского «АФК Эскильстуна»Алекс Рюссхольм рассказал, что ему не нравится в белорусском футболе.

– В Беларусь, кстати, в этом году приезжали шведы. У них не особо получилось. Деннис Ольсон играл за «Торпедо-БелАЗ», а Мохамед Адан – за дубль брестского «Динамо». Мохамед в итоге вообще высказался, что в Беларуси царит расизм.

– Все обиженные находят причину своим неудачам на стороне. В человеке просто говорит злоба или обида из-за того, что он не состоялся здесь как футболист. Самое простое сказать, что здесь расизм. А ведь никто из таких игроков не признается, что он просто недостаточно хороший футболист. Обвинять кого-то в чем-то уже стало популярным, и я таким людям не верю. В вашей стране вполне толерантно относятся к темнокожим ребятам. Треть нашей команды на сборе в Беларуси составляли темнокожие, и никто из них никаких проблем не ощущал. Так что такие разговоры просто блеф.

Кстати, я знаю, что в Брест приезжал воспитанник академии АФК Айомиде Джибоду, который после нас был в «Дерби Каунти». Это одновременно величайший талант и лентяй, который пока так и не смог реализоваться в футболе. Не боец. Ему чересчур нужно много комфорта. В «Дерби» он иногда блистал, а временами был просто никакой. Знаю, что вернулся в Швецию, а где играет сейчас, без понятия. Не отслеживаю его карьеру.

– Вы вообще следите за белорусским футболом?

– Да, и единственное, что мне не нравится, когда приглашают Марадону ради пиар-компании. Мне кажется, эффективность от этого нулевая. Я не люблю пиар. Предпочитаю строить клуб в тишине и тихо, спокойно обсуждать с коллегами рабочие моменты, – сказал Рюссхольм.

«Создать аналог БАТЭ? А почему бы и нет». Познакомились со шведским учредителем «Арсенала из Дзержинска

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учредитель дзержинского «Арсенала» и владелец шведского «АФК Эскильстуна»Алекс Рюссхольм рассказал, что ему не нравится в белорусском футболе.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Министр спорта России: «Первые Игры СНГ пройдут в Казани в 2020. Они проводятся в целях укрепления дружеских связей между народами СНГ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • белые толстовки с капюшоном в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика