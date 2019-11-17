Учредитель дзержинского «Арсенала» Рюссхольм: «Единственное, что не нравится в белорусском футболе, когда приглашают Марадону ради пиар-компании»

Источник материала: Tribuna.com

Учредитель дзержинского и владелец шведского «АФК Эскильстуна»Алекс Рюссхольм рассказал, что ему не нравится в белорусском футболе.

– В Беларусь, кстати, в этом году приезжали шведы. У них не особо получилось. Деннис Ольсон играл за «Торпедо-БелАЗ», а Мохамед Адан – за дубль брестского «Динамо». Мохамед в итоге вообще высказался, что в Беларуси царит расизм.

– Все обиженные находят причину своим неудачам на стороне. В человеке просто говорит злоба или обида из-за того, что он не состоялся здесь как футболист. Самое простое сказать, что здесь расизм. А ведь никто из таких игроков не признается, что он просто недостаточно хороший футболист. Обвинять кого-то в чем-то уже стало популярным, и я таким людям не верю. В вашей стране вполне толерантно относятся к темнокожим ребятам. Треть нашей команды на сборе в Беларуси составляли темнокожие, и никто из них никаких проблем не ощущал. Так что такие разговоры просто блеф.

Кстати, я знаю, что в приезжал воспитанник академии АФК Айомиде Джибоду, который после нас был в «Дерби Каунти». Это одновременно величайший талант и лентяй, который пока так и не смог реализоваться в футболе. Не боец. Ему чересчур нужно много комфорта. В «Дерби» он иногда блистал, а временами был просто никакой. Знаю, что вернулся в Швецию, а где играет сейчас, без понятия. Не отслеживаю его карьеру.

– Вы вообще следите за белорусским футболом?

– Да, и единственное, что мне не нравится, когда приглашают Марадону ради пиар-компании. Мне кажется, эффективность от этого нулевая. Я не люблю пиар. Предпочитаю строить клуб в тишине и тихо, спокойно обсуждать с коллегами рабочие моменты, – сказал Рюссхольм.

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