Роналду пригласит игроков «Ювентуса» на командный ужин

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Ювентуса» намерен уладить отношения с одноклубниками, которые были недовольны его поведением после замены в матче с .

Как сообщает TuttoJuve со ссылкой на La Reppublica, португалец устроит командный ужин.

Отмечается, что он не будет делать каких-то формальных заявлений, а этот жест будет символическим.

Ранее сообщалось , что «Ювентус» не станет наказывать Роналду за поведение после замены в матче с «Миланом».

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