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Роналду пригласит игроков «Ювентуса» на командный ужин

18.11.2019 18:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен уладить отношения с одноклубниками, которые были недовольны его поведением после замены в матче с «Миланом».

Как сообщает TuttoJuve со ссылкой на La Reppublica, португалец устроит командный ужин.

Отмечается, что он не будет делать каких-то формальных заявлений, а этот жест будет символическим.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не станет наказывать Роналду за поведение после замены в матче с «Миланом».

Вникли в слова Сарри о поврежденных связках Роналду. Кажется, эта травма и правда фэйк

 
 
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен уладить отношения с одноклубниками, которые были недовольны его поведением после замены в матче с «Миланом».
 
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