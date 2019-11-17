|
Роналду пригласит игроков «Ювентуса» на командный ужин
18.11.2019 18:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Ювентуса»
Как сообщает TuttoJuve со ссылкой на La Reppublica, португалец устроит командный ужин.
Отмечается, что он не будет делать каких-то формальных заявлений, а этот жест будет символическим.
Ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен уладить отношения с одноклубниками, которые были недовольны его поведением после замены в матче с «Миланом».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)