Кендыш о переходе в «Шахтер»: «Подкупает, когда есть конкретные задачи и делаются правильные шаги, чтобы этих задач достигнуть»

Источник материала: Tribuna.com

Новичок Юрий Кендыш рассказал о переходе в стан «горняков».

«Официантки плакали, когда мы уезжали из Тирасполя, где мы обычно кушали. Одна из причин вернуться домой – команда играет в еврокубках. И большие задачи на следующий сезон-то есть, это подкупает, когда есть конкретные задачи и делаются правильные шаги, чтобы этих задач достигнуть», – сказал Кендыш в интервью пресс-службе клуба .

Напомним, что хавбек заключил контракт с «Шахтером» на три года.

В минувшем сезоне футболист выступал за тираспольский «Шериф» и стал лучшим бомбардиром чемпионата Молдовы.