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Кендыш о переходе в «Шахтер»: «Подкупает, когда есть конкретные задачи и делаются правильные шаги, чтобы этих задач достигнуть»
18.11.2019 19:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Новичок
«Официантки плакали, когда мы уезжали из Тирасполя, где мы обычно кушали. Одна из причин вернуться домой – команда играет в еврокубках. И большие задачи на следующий сезон-то есть, это подкупает, когда есть конкретные задачи и делаются правильные шаги, чтобы этих задач достигнуть», – сказал Кендыш в
Напомним, что хавбек
В минувшем сезоне футболист выступал за тираспольский «Шериф» и
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Кендыш о переходе в «Шахтер»: «Подкупает, когда есть конкретные задачи и делаются правильные шаги, чтобы этих задач достигнуть»
Новичок «Шахтера» Юрий Кендыш рассказал о переходе в стан «горняков».
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