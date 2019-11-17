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Кендыш о переходе в «Шахтер»: «Подкупает, когда есть конкретные задачи и делаются правильные шаги, чтобы этих задач достигнуть»

18.11.2019 19:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Новичок «Шахтера» Юрий Кендыш рассказал о переходе в стан «горняков».

«Официантки плакали, когда мы уезжали из Тирасполя, где мы обычно кушали. Одна из причин вернуться домой – команда играет в еврокубках. И большие задачи на следующий сезон-то есть, это подкупает, когда есть конкретные задачи и делаются правильные шаги, чтобы этих задач достигнуть», – сказал Кендыш в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, что хавбек заключил контракт с «Шахтером» на три года.

В минувшем сезоне футболист выступал за тираспольский «Шериф» и стал лучшим бомбардиром чемпионата Молдовы.

 
 
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