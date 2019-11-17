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Алексей Бага: «Нельзя опускать руки. И пока шанс есть, то надо верить в то, что может случиться камбэк»

18.11.2019 19:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага вспомнил о камбэках в своей карьере. Напомним, что БАТЭ за два тура до конца чемпионата отстает от брестского «Динамо» на 5 очков.

— Был какой-нибудь случай, когда вам удавалось выбраться из такого сложного положения, когда казалось, что все потеряно?

— Нужно вспоминать времена, когда я еще играл. Потому что в период тренерской работы Гончаренко и Ермаковича мы к этому времени уже решали все вопросы о чемпионстве. Только, наверное, в 2017-м висели на волоске, когда в последнем туре сыграли в гостях с «Городеей» вничью 3:3.

А так вспоминается еще «золотой» матч в 2002 году, когда «Неман» за четыре тура до финиша у опережал нас на семь очков. Наш прошлый опыт говорит о том, что такие случаи были и потому нельзя опускать руки. И пока шанс есть, то надо верить в то, что может случиться еще один такой камбэк, – цитирует Багу TUT.BY  со ссылкой на пресс-службу Parimatch.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага вспомнил о камбэках в своей карьере.
 
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