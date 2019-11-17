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Артем Милевский: «Последний сезон в карьере? Нет. Сколько хватит здоровья, столько и будем играть. Назло всем»

18.11.2019 20:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский не собирается заканчивать карьеру.

- Если ты станешь чемпионом, то это будет твой последний сезон в карьере?

– Что ты меня уже хоронишь?

- Чего хоронишь? На пике уйти.

– На гвоздь повесить бутсы. Давай я сейчас кроссовки сниму. Что вы меня вечно хотите отправить. Тот отправляет, ты меня отправляешь.

Нет, не последний сезон, будем работать дальше. Сколько хватит здоровья, столько и будем играть. Назло всем, – сказал Милевский.

 
 
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Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский не собирается заканчивать карьеру.
 
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