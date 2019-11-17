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Артем Милевский: «Последний сезон в карьере? Нет. Сколько хватит здоровья, столько и будем играть. Назло всем»
18.11.2019 20:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский не собирается заканчивать карьеру.
- Если ты станешь чемпионом, то это будет твой последний сезон в карьере?
– Что ты меня уже хоронишь?
- Чего хоронишь? На пике уйти.
– На гвоздь повесить бутсы. Давай я сейчас кроссовки сниму. Что вы меня вечно хотите отправить. Тот отправляет, ты меня отправляешь.
Нет, не последний сезон, будем работать дальше. Сколько хватит здоровья, столько и будем играть. Назло всем, – сказал Милевский.
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Артем Милевский: «Последний сезон в карьере? Нет. Сколько хватит здоровья, столько и будем играть. Назло всем»
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский не собирается заканчивать карьеру.
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