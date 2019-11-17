Игорь Макаров: «Зачем менять советские названия улиц? Это же история наша, какая бы она ни была, те 70 лет не вырезать»

Источник материала: Tribuna.com

Олимпийский чемпион по дзюдо Игорь Макаров поделился мнением о переименовании улиц.

Игорь Макаров: «Читал статью, что средняя зарплата белоруса 7 млн. У меня на двоих с женой столько не выходит!»

- Абрикосовая — точно не худший вариант. Есть еще улицы типа Советской.

– Зато в любой город заезжаешь, говоришь «Советская» — и сто процентов это будет центральная улица. Или Ленина, такая же история.

- Как-то грустно от этого.

– А зачем менять? Эта же история наша, какая бы она ни была. Как бы мы ни хотели, те семьдесят лет не вырезать. И зачем сейчас все заново перекраивать? Во всяком случае при жизни того поколения, которое родилось в СССР. Опять же, все зависит от родителей. Они должны рассказывать нашим детям об истории своей страны. И если я прохожу с детьми возле памятника Ленину, они четко знают, кто это.

- Интересно, как ты им объясняешь.

– Ну вот, такой-то дядька. Делал революцию, хотел отдать власть народу.

- «Получилось?» — спросит дочка.

– «Умер рано!» — ответит папа. Но вообще-то идея была хорошая.

- Сам веришь, что люди могут стать одинаковыми?

– Если так случится, то это будет скопище… Какое-то нехорошее слово лезет в голову.

- Баранов?

– Совершенно верно. Люди должны быть разными, – сказал Макаров.