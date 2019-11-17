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Федор Емельяненко: «У Конора нет ничего святого»
18.11.2019 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский боец
«На сегодняшний день у него нет ничего святого. Поэтому и говорит всякие вещи в адрес страны, в адрес семьи.
Посмотрел недавно, он сказал неприятные вещи в адрес дагестанского народа. Я бы хотел, чтобы у нас остались положительные ценности. Чтобы сохранить свою честь», – заявил Емельяненко.
29 декабря Федор подерется с Квинтоном Джексоном на турнире Bellator в Сайтаме.
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Российский боец Федор Емельяненко поделился мнением насчет высказываний экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
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