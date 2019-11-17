Федор Емельяненко: «У Конора нет ничего святого» 

Источник материала: Tribuna.com

Российский боец поделился мнением насчет высказываний экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.

«На сегодняшний день у него нет ничего святого. Поэтому и говорит всякие вещи в адрес страны, в адрес семьи.

Посмотрел недавно, он сказал неприятные вещи в адрес дагестанского народа. Я бы хотел, чтобы у нас остались положительные ценности. Чтобы сохранить свою честь», – заявил Емельяненко.

29 декабря Федор подерется с Квинтоном Джексоном на турнире Bellator в Сайтаме.

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