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Михаил Мархель: «Немцы сравнили сборную Беларуси с региональной лигой? Не обижаемся, обиды — удел слабых»

18.11.2019 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель порассуждал о проблемах белорусского футбола.

- Немцы сравнили нашу сборную с командой региональной лиги. Не обидно?

– Обиды — удел слабых людей. Надо не обижаться, а работать засучив рукава. Наоборот, это должно не раздражать, а подстегивать. Нужно доказывать, что мы не «региональная лига» и можем чего-то добиваться.

- Национальная сборная уступает Германии 0:4, юноши — 2:9. Иногда задумываетесь, почему мы так безнадежно отстали от топ-соперников?

– Бывало, мы и с юношами 2002 года рождения играли вничью в Германии... Но вы же видите, сколько здесь вкладывают в футбол — и какие стадионы, комплексы, антураж… Да, надеялись на положительный результат. Правда, чтобы добиваться его в матчах с такими соперниками, должно сойтись много составляющих вплоть до удачи.

А почему отстаем? Можно долго рассуждать о целом ряде причин. Но, думаю, корень все равно кроется в детском футболе. Саму систему — начиная от тренеров и заканчивая академиями — надо поднимать. И строить больше полей и тех же академий, особенно в регионах. Тогда со временем у нас будет отбор. Все идет от базы — здесь большой плацдарм для работы. И мы должны это сделать, иначе так и продолжим отставать, – сказал Мархель.

Мархель меняет сборную: прессинг стал активнее, атаки острее (на уровне Польши), реализация лучше, но все равно слабоватая

Михаил Мархель о 0:4 от Германии: «Очень важный опыт для нас»

Бернд Штанге: «Необходимо задать пару принципиальных вопросов относительно стагнации белорусского футбола»

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель порассуждал о проблемах белорусского футбола.
 
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