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Евгений Яблонский: «Мы хотим решить максимальную задачу — выйти на чемпионат Европы»

18.11.2019 22:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник сборной Беларуси Евгений Яблонский рассказал о задаче на плей-офф Лиги наций.

- На этот матч все смотрят и через призму Лиги наций, где нашими соперниками в полуфинале все же станут грузины. Доволен, что ничего не изменилось?

– Мне сложно сказать. Главное — у нас есть шанс. Им надо постараться воспользоваться, невзирая на то, какой выпал соперник. А раз предстоит встретиться с Грузией — значит, так тому и быть.

Понятно, мы хотим решить максимальную задачу — выйти на чемпионат Европы. И значит, для начала надо пройти грузин. Впрочем, еще есть время и другие матчи, в том числе в феврале. Вот там уже будем готовиться непосредственно к Лиге наций. К мартовскому матчу надо подойти во всеоружии. А в игре с черногорцами нам, считаю, еще можно шлифовать многие моменты, – сказал Яблонский.

Мархель меняет сборную: прессинг стал активнее, атаки острее (на уровне Польши), реализация лучше, но все равно слабоватая

 
 
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Полузащитник сборной Беларуси Евгений Яблонский рассказал о задаче на плей-офф Лиги наций.
 
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