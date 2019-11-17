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Евгений Яблонский: «Мы хотим решить максимальную задачу — выйти на чемпионат Европы»
18.11.2019 22:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник сборной Беларуси
- На этот матч все смотрят и через призму
– Мне сложно сказать. Главное — у нас есть шанс. Им надо постараться воспользоваться, невзирая на то, какой выпал соперник. А раз предстоит встретиться с Грузией — значит, так тому и быть.
Понятно, мы хотим решить максимальную задачу — выйти на чемпионат Европы. И значит, для начала надо пройти грузин. Впрочем, еще есть время и другие матчи, в том числе в феврале. Вот там уже будем готовиться непосредственно к Лиге наций. К мартовскому матчу надо подойти во всеоружии. А в игре с черногорцами нам, считаю, еще можно шлифовать многие моменты, – сказал Яблонский.
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Полузащитник сборной Беларуси Евгений Яблонский рассказал о задаче на плей-офф Лиги наций.
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