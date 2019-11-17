Михаил Мархель: «У Шкурина мало международного опыта. Делаем ставку на более опытных Лаптева, Скавыша, Лисаковича»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель рассказал, почему не вызывает в национальную команду нападающего “Энергетика-БГУ” Илью Шкурина.

- В свете того, что Лаптев не забивает за сборную, не уйти от вопроса о лучшем бомбардире чемпионата Шкурине. Может, стоило дать Илье шанс?

– Ситуация такова, что сегодня делаем ставку на более опытных Лаптева, Скавыша, Лисаковича. Не знаю, как дальше сложится судьба Шкурина и какой он найдет клуб. Но если получит хорошие отзывы, будем его привлекать. А сейчас, считаю, для него тоже стимул проявить себя через молодежную сборную. И показать, что достоин места в национальной команде. Все зависит от него.

- Однако многие вас критикуют за невызов Шкурина — и задумываются, нет ли здесь личного конфликта.

– Знаете, когда речь идет о национальной сборной, неуместно говорить ни о каких личных конфликтах. Просто считаем, что сейчас оптимальнее делать ставку на других — условно говоря, на Лаптева и Лисаковича. А право выбора есть всегда. Понимаю, что меня критикуют: того не возьмешь — будут говорить, почему не взял этого... Такова жизнь.

Да, Шкурин проводит хороший сезон и нормально себя зарекомендовывает. Но должна быть стабильность, плюс у него мало международного опыта. А сразу бросать в национальную сборную... Все нужно делать через определенные ступени. Почему ставлю на того же Лисаковича? Потому что знаю его давно, и он прошел весь институт сборных, начиная с U-15. Здесь нужен принцип постепенности, – сказал Мархель.

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