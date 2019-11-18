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Луис Энрике вернется в сборную Испании перед Евро-2020. О назначении могут объявить сегодня (Cadena COPE)

19.11.2019 00:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Луис Энрике может вновь возглавить сборную Испании, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena COPE.

По информации источника, Королевская испанская футбольная федерация может объявить о возвращении тренера в ближайшее время. Стало известно, что представители Федерации контактировали с Энрике по поводу работы в сборной, и он дал согласие.

Также сообщается, что официально о назначении Энрике на пост главного тренера сборной Испании может быть объявлено сегодня, после заключительной игры отборочного раунда Евро-2020 с Румынией.

Энрике покинул сборную Испанию в июне из-за тяжелой болезни дочери Ксаны, которая скончалась 29 августа.

Тренер сборной Испании Морено: «Если Энрике захочет вернуться, буду рад уступить ему место»

 
 
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Луис Энрике может вновь возглавить сборную Испании, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena COPE.
 
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