|
Луис Энрике вернется в сборную Испании перед Евро-2020. О назначении могут объявить сегодня (Cadena COPE)
19.11.2019 00:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации источника, Королевская испанская футбольная федерация может объявить о возвращении тренера в ближайшее время. Стало известно, что представители
Также сообщается, что официально о назначении Энрике на пост главного тренера сборной Испании может быть объявлено сегодня, после заключительной игры отборочного раунда
Энрике покинул сборную Испанию в июне из-за тяжелой болезни дочери Ксаны, которая
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Луис Энрике вернется в сборную Испании перед Евро-2020. О назначении могут объявить сегодня (Cadena COPE)
Луис Энрике может вновь возглавить сборную Испании, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena COPE.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)