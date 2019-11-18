Луис Энрике вернется в сборную Испании перед Евро-2020. О назначении могут объявить сегодня (Cadena COPE)

Источник материала: Tribuna.com

может вновь возглавить сборную Испании, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena COPE.

По информации источника, Королевская испанская футбольная федерация может объявить о возвращении тренера в ближайшее время. Стало известно, что представители контактировали с Энрике по поводу работы в сборной, и он дал согласие.

Также сообщается, что официально о назначении Энрике на пост главного тренера сборной Испании может быть объявлено сегодня, после заключительной игры отборочного раунда с Румынией.

Энрике покинул сборную Испанию в июне из-за тяжелой болезни дочери Ксаны, которая скончалась 29 августа.

Тренер сборной Испании Морено: «Если Энрике захочет вернуться, буду рад уступить ему место»