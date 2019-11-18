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Россия сыграет с Данией в группе на Евро-2020 и, скорее всего, с Бельгией
19.11.2019 08:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известен первый соперник сборной России на Евро-2020 в группе B.
Сборная Дании сыграла вничью с Ирландией (1:1), заняла второе место в группе D и сыграет в финальном раунде турнира с командой
Также, вероятно, сборная России сыграет на Евро с Бельгией, если сборная Германии победит Северную Ирландию.
Россия и Дания на групповом этапе Евро-2020 проведут как минимум по два матча дома. Где пройдет их очная встреча – в Копенгагене или Петербурге, решит жеребьевка.
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Стали известен первый соперник сборной России на Евро-2020 в группе B.
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