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Россия сыграет с Данией в группе на Евро-2020 и, скорее всего, с Бельгией

19.11.2019 08:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известен первый соперник сборной России на Евро-2020 в группе B. 

Сборная Дании сыграла вничью с Ирландией (1:1), заняла второе место в группе D и сыграет в финальном раунде турнира с командой Станислава Черчесова

Также, вероятно, сборная России сыграет на Евро с Бельгией, если сборная Германии победит Северную Ирландию.

Россия и Дания на групповом этапе Евро-2020 проведут как минимум по два матча дома. Где пройдет их очная встреча – в Копенгагене или Петербурге, решит жеребьевка.

Итоги отбора для России: на Евро почти наверняка опять сыграем с Бельгией

 
 
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Стали известен первый соперник сборной России на Евро-2020 в группе B.
 
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