Михаил Мархель: «Все равно мы считаем Лаптева нашим ведущим нападающим и ориентируемся на него»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель заявил, что является ведущим нападающим команды.

— Лаптева вы заменили первым.

— Не самая лучшая игра Дениса. Однако ему было тяжело — он хорош при позиционных атаках. Но мы не освобождаем форвардов от оборонительных функций. Наоборот, нацеливаем, что придется делать много черновой работы. Такое перестроение для Лаптева не совсем привычно, хотя, считаю, он старался и в этом плане. Может, поэтому Денису чуть не хватало в атакующих действиях.

Надеялись, он будет выглядеть столь же агрессивно, как во втором тайме с голландцами. Но раз на раз не приходится, особенно когда противостоишь командам такого уровня. Все равно мы считаем Лаптева нашим ведущим нападающим и ориентируемся на него.

— порадовал?

— Да. Создавал остроту, которой нам не хватало. С его выходом у нас пошли хорошие атаки. Может, Лисаковича стоило выпустить раньше. Тем не менее за отведенное время он доказал, что достоин и на него можно рассчитывать, – сказал Мархель.

Михаил Мархель: «У Шкурина мало международного опыта. Делаем ставку на более опытных Лаптева, Скавыша, Лисаковича»