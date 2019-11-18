Новости спорта

Источник материала: Tribuna.com

Сборные Швейцарии и Дании обеспечили себе место в финальной части чемпионата Европы 2020 года.

Датчане в гостях сыграли вничью с Ирландией (1:1) и заняли второе место в группе D. Швейцарцы разгромили Гибралтар (6:1) и стали первыми.

Швейцария набрала 17 очков в 8 матчах отбора, а Дания – 16 баллов.

Дания сыграет с Россией в группе B на чемпионате Европы. Обе команды проведут по два матча дома, третий – по жребию.