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19.11.2019 07:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сборные Швейцарии и Дании обеспечили себе место в финальной части чемпионата Европы 2020 года.

Датчане в гостях сыграли вничью с Ирландией (1:1) и заняли второе место в группе D. Швейцарцы разгромили Гибралтар (6:1) и стали первыми.

Швейцария набрала 17 очков в 8 матчах отбора, а Дания – 16 баллов.

Дания сыграет с Россией в группе B на чемпионате Европы. Обе команды проведут по два матча дома, третий – по жребию.

 
 
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Сборные Швейцарии и Дании обеспечили себе место в финальной части чемпионата Европы 2020 года.
 
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