﻿ Леончик о Кендыше: «Можно сказать, это плановое усиление. Мы же понимали, что не будет Громыко, уходит Бакай – нужно было закрывать позицию». 21.by
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Леончик о Кендыше: «Можно сказать, это плановое усиление. Мы же понимали, что не будет Громыко, уходит Бакай – нужно было закрывать позицию»

19.11.2019 08:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор «Шахтера» Андрей Леончик рассказал о подписании полузащитника Юрия Кендыша.

«За Юрой наблюдали давно. Можно сказать, это плановое усиление. Мы же понимали, что не будет Громыко, уходит Бакай – нужно было закрывать позицию. Кендыш может играть опорного, а может действовать чуть выше. Он неплохо играет в атаку, стал лучшим бомбардиром чемпионата Молдовы.

Пока трудно сказать, на какой позиции он будет играть. Нужно посмотреть, как он вольется в коллектив, как будет себя чувствовать. С течением времени будет видно. В любом случае это будет определять тренер. Но теперь у нас будет четыре человека на три позиции – это тот минимум, который должен быть. А если появится хороший вариант, подпишем еще кого-нибудь, – сказал Леончик.

Кендыш провел классный год за «Шериф» и пришел в «Шахтер», чтобы заменить Бакая. Вроде бы может, но не все так однозначно

 
 
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