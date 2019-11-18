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Леончик о Кендыше: «Можно сказать, это плановое усиление. Мы же понимали, что не будет Громыко, уходит Бакай – нужно было закрывать позицию»
19.11.2019 08:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор
«За Юрой наблюдали давно. Можно сказать, это плановое усиление. Мы же понимали, что не будет Громыко, уходит Бакай – нужно было закрывать позицию. Кендыш может играть опорного, а может действовать чуть выше. Он неплохо играет в атаку, стал лучшим бомбардиром чемпионата Молдовы.
Пока трудно сказать, на какой позиции он будет играть. Нужно посмотреть, как он вольется в коллектив, как будет себя чувствовать. С течением времени будет видно. В любом случае это будет определять тренер. Но теперь у нас будет четыре человека на три позиции – это тот минимум, который должен быть. А если появится хороший вариант, подпишем еще кого-нибудь, – сказал Леончик.
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Леончик о Кендыше: «Можно сказать, это плановое усиление. Мы же понимали, что не будет Громыко, уходит Бакай – нужно было закрывать позицию»
Директор «Шахтера» Андрей Леончик рассказал о подписании полузащитника Юрия Кендыша.
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