Виктор Лукашенко избран первым вице-президентом НОК Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

На пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета избран Виктор Лукашенко. Его кандидатура была поддержана участниками Олимпийского собрания.

На пост вице-президента НОК избран заместитель председателя Белорусской ассоциации каноэ олимпийский чемпион Дмитрий Довгаленок.

По словам главы государства, он пока не принял окончательного решения, будет ли Виктор Лукашенко совмещать должность первого вице-президента НОК и помощника Президента по национальной безопасности.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в решении выдвинуть на должность первого вице-президента НОК Виктора Лукашенко нет никакой конспирологии.

«Если кто-то думает, что тут с подачи отца ему большую должность отвалили, ну у него и так должность – дай бог каждому, приличная – помощник по национальной безопасности», – сказал Лукашенко.