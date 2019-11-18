|
Виктор Лукашенко избран первым вице-президентом НОК Беларуси
19.11.2019 11:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета избран Виктор Лукашенко. Его кандидатура была поддержана участниками Олимпийского собрания.
На пост вице-президента НОК избран заместитель председателя Белорусской ассоциации каноэ олимпийский чемпион Дмитрий Довгаленок.
По словам главы государства, он пока не принял окончательного решения, будет ли Виктор Лукашенко совмещать должность первого вице-президента НОК и помощника Президента по национальной безопасности.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в решении выдвинуть на должность первого вице-президента НОК Виктора Лукашенко нет никакой конспирологии.
«Если кто-то думает, что тут с подачи отца ему большую должность отвалили, ну у него и так должность – дай бог каждому, приличная – помощник по национальной безопасности», – сказал Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета избран Виктор Лукашенко.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)