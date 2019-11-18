|
«ЯСНАе ТV» в прямом эфире покажет элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА
19.11.2019 12:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Телеканал «ЯСНАе ТV» в прямом эфире покажет элитный раунд Лиги Чемпионов УЕФА по мини-футболу, который впервые пройдет в Минске с 20 по 23 ноября.
Расписание турнира:
20 ноября
17.00 Барселона (Испания) – Спарта Прага (Чехия)
19.30 Столица (Беларусь) – Херсон (Украина)
21 ноября
17.00 Херсон (Украина) – Барселона (Испания)
19.30 Столица (Беларусь) – Спарта Прага (Чехия)
23 ноября
12.00 Спарта Прага (Чехия) – Херсон (Украина)
14.30 Барселона (Испания) – Столица (Беларусь)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеканал «ЯСНАе ТV» в прямом эфире покажет элитный раунд Лиги Чемпионов УЕФА по мини-футболу, который впервые пройдет в Минске с 20 по 23 ноября.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)