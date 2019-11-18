ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«ЯСНАе ТV» в прямом эфире покажет элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА

19.11.2019 12:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Телеканал «ЯСНАе ТV» в прямом эфире покажет элитный раунд Лиги Чемпионов УЕФА по мини-футболу, который впервые пройдет в Минске с 20 по 23 ноября.

Расписание турнира:

20 ноября

17.00 Барселона (Испания) – Спарта Прага (Чехия)

19.30 Столица (Беларусь) – Херсон (Украина)

21 ноября

17.00 Херсон (Украина) – Барселона (Испания)

19.30 Столица (Беларусь) – Спарта Прага (Чехия)

23 ноября

12.00 Спарта Прага (Чехия) – Херсон (Украина)

14.30 Барселона (Испания) – Столица (Беларусь)

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеканал «ЯСНАе ТV» в прямом эфире покажет элитный раунд Лиги Чемпионов УЕФА по мини-футболу, который впервые пройдет в Минске с 20 по 23 ноября.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Лукашенко: «Слушайте, чем мы от Хорватии отличаемся, которая в финале играла на чемпионате мира?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика