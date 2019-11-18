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Maxline стал официальным партнером мини-футбольной «Столицы»
19.11.2019 13:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
С 20 по 23 ноября в дворце спорта «Уручье» пройдут матчи элитного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу. В одной группе со «Столицей» сыграют украинский «Херсон», чешская «Спарта» и испанская «Барса».
Официальным партнером белорусского клуба в Лиге чемпионов стала
Перед матчами зрители смогут получить крутые подарки от букмекерской компании Maxline, а также у клиентов компании будет возможность сделать ставки на матчи мини-футбольной Лиги чемпионов на всех онлайн-ресурсах Maxline.
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С 20 по 23 ноября в дворце спорта «Уручье» пройдут матчи элитного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу.
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