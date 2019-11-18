Maxline стал официальным партнером мини-футбольной «Столицы»

Источник материала: Tribuna.com

С 20 по 23 ноября в дворце спорта «Уручье» пройдут матчи элитного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу. В одной группе со «Столицей» сыграют украинский «Херсон», чешская «Спарта» и испанская «Барса».

Официальным партнером белорусского клуба в Лиге чемпионов стала букмекерская компания Maxline . «Столица» при поддержке своего партнера подготовил видео-приглашение на матчи для болельщиков.

Перед матчами зрители смогут получить крутые подарки от букмекерской компании Maxline, а также у клиентов компании будет возможность сделать ставки на матчи мини-футбольной Лиги чемпионов на всех онлайн-ресурсах Maxline.