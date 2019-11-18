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Ходасевич о ПФЛ: «Самое печальное, что есть инициатива, но никто обсуждать ее даже не собирается»

19.11.2019 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о инициативе создания ПФЛ.

«Есть шанс начать работать над уровнем чемпионата Беларуси. Я имею в виду создание ПФЛ. Из этого чемпионата можно сделать удобоваримый продукт, который был бы интересен гораздо большей аудитории, нежели ест на данный момент. Есть инициатор – Александр Зайцев. Он сказал, что готов уйти из брестского «Динамо», чтобы возглавить ПФЛ.

Для чего создается ПФЛ? Чтобы наш футбол стал бизнес-структурой. Это нормальное явление, чтобы мы слазили с иглы господдержки. Посыл хороший, есть конкретные цифры. О том, что миллион долларов можно зарабатывать на телетрансляциях. Спонсорская поддержка может составить еще 2 миллиона. Почему у белорусских клубов встает вопрос, мол, где пирог, чтобы его делить? Это странный вопрос. Его никто не даст. До него надо дойти, привести хозяйство в порядок. То есть проделать какую-то работу. И есть инициатор — Александр Зайцев. Белорусский футбол в этом нуждается? Разумеется, да. Федерация может это сделать? Нет. Главный вопрос: мы ответы на предложение о создании ПФЛ от федерации услышали? Конечно, нет. Самое печальное, что есть инициатива обсуждать создание ПФЛ, но никто обсуждать ее даже не собирается! Представим, что создать ПФЛ нереально. Но ведь это не обсуждается: нет, нет и нет, сидите там. Как такое может быть, что мы не можем обсуждать потенциальную идею. Для меня это загадка.

Вторая загадка: почему АБФФ держится за несоздание ПФЛ? Румас понимал, что это за нагрузка, был готов отдать чемпионат на аутсорсинг. Пусть это была бы своя организация, которая бы проводила турнир в тесном контакте. Потому что совсем скоро закончится господдержка — и тогда начнется крик, что все пропало. А все же кормимся с футбола. Ну так давайте что-нибудь делать, чтобы этот пирог появлялся и запекался, давайте разработаем ингредиенты», – сказал Ходасевич.

«Готов уйти из брестского «Динамо» и возглавить ПФЛ». Зайцев – о том, кто создает проект, и еще раз про деньги

Идея ПФЛ кажется хилой, но белфутболу все равно стоит ее попробовать, особенно если Зайцев готов платить

«Кто-то себя прекрасно чувствует в плане финансов, а кто-то перебивается». Боссы клубов – о ПФЛ в Беларуси

 
 
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Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о инициативе создания ПФЛ.
 
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