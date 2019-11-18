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SEHA-лига. БГК им. Мешкова принимает «Загреб»
19.11.2019 15:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
SEHA-лига
Группа B
БГК им. Мешкова – Загреб Хорватия
19 ноября, 19.15
Положение команд: «Веспрем» – 15 очков (6 игр), БГК – 9 (6), «Загреб» – 9 (4), «Еврофарм» – 9 (6), «Металлопластика» – 6 (6), «Спартак» – 3 (6).
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SEHA-лига Группа B БГК им.
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