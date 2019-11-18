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Украинский форвард Яремчук: «Хотел бы на Евро группу, которую пройдем. И с Россией в финале»
19.11.2019 16:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал завершение отбора на Евро-2020.
– Заработали важное очко, с хорошим настроением заканчиваем год. Мы не проиграли в отборе – это самое главное.
– И в первую корзину попали.
– Конечно, думаю, это очень важно – пробиться с первого места и быть в первой корзине.
Моя позиция – нападающий, на ней много может кто сыграть слева. Выполняю задание тренера.
Хотел бы на Евро такую группу, которую пройдем.
– И с Россией в финале?
– И с Россией в финале, – сказал Яремчук.
Украина не сможет сыграть на Евро-2020 с Россией раньше, чем в полуфинале.
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Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал завершение отбора на Евро-2020.
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