Украинский форвард Яремчук: «Хотел бы на Евро группу, которую пройдем. И с Россией в финале»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал завершение отбора на Евро-2020.

– Заработали важное очко, с хорошим настроением заканчиваем год. Мы не проиграли в отборе – это самое главное.

– И в первую корзину попали.

– Конечно, думаю, это очень важно – пробиться с первого места и быть в первой корзине.

Моя позиция – нападающий, на ней много может кто сыграть слева. Выполняю задание тренера.

Хотел бы на Евро такую группу, которую пройдем.

– И с Россией в финале?

– И с Россией в финале, – сказал Яремчук.

Украина не сможет сыграть на Евро-2020 с Россией раньше, чем в полуфинале.

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