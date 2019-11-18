|
Россию могут не пустить на Евро-2020 и отобрать у Петербурга матчи турнира в случае отстранения РУСАДА (Daily Mail)
19.11.2019 17:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Россия рискует столкнуться с очередными санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (
Как утверждает Daily Mail, Россию отстранят от участия в спортивных соревнованиях и лишат права проводить турниры в том случае, если будет доказан факт подделки информации московской лаборатории
Исполнительный комитет WADA соберется 9 декабря, чтобы рассмотреть официальную рекомендацию от независимого комитета, который, как ожидается, призовет отозвать лицензию у РУСАДА.
Соответственно, если Спортивный арбитражный суд не примет апелляцию России и согласится с санкциями, РФ могут отстранить от Олимпиады и Паралимпиады в Токио, а также от Евро-2020. Кроме того, под вопросом будет проведение матчей турнира в Санкт-Петербурге.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россию могут не пустить на Евро-2020 и отобрать у Петербурга матчи турнира в случае отстранения РУСАДА (Daily Mail)
Россия рискует столкнуться с очередными санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)