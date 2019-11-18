ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россию могут не пустить на Евро-2020 и отобрать у Петербурга матчи турнира в случае отстранения РУСАДА (Daily Mail)

19.11.2019 17:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Россия рискует столкнуться с очередными санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как утверждает Daily Mail, Россию отстранят от участия в спортивных соревнованиях и лишат права проводить турниры в том случае, если будет доказан факт подделки информации московской лаборатории РУСАДА.

Исполнительный комитет WADA соберется 9 декабря, чтобы рассмотреть официальную рекомендацию от независимого комитета, который, как ожидается, призовет отозвать лицензию у РУСАДА.

Соответственно, если Спортивный арбитражный суд не примет апелляцию России и согласится с санкциями, РФ могут отстранить от Олимпиады и Паралимпиады в Токио, а также от Евро-2020. Кроме того, под вопросом будет проведение матчей турнира в Санкт-Петербурге.

Кажется, мы все запутались в допинг-детективе с Россией. Здесь – ответы на самые простые вопросы

«Наши руководители спорта дают сигнал: трэшуйте, жрите допинг, мы прикроем». Большое интервью Юрия Гануса, главы РУСАДА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия рискует столкнуться с очередными санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Боец ММА, выступающая в хиджабе, умерла из-за травмы головы в Великобритании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика