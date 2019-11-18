Россию могут не пустить на Евро-2020 и отобрать у Петербурга матчи турнира в случае отстранения РУСАДА (Daily Mail)

Источник материала: Tribuna.com

Россия рискует столкнуться с очередными санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства ( ).

Как утверждает Daily Mail, Россию отстранят от участия в спортивных соревнованиях и лишат права проводить турниры в том случае, если будет доказан факт подделки информации московской лаборатории .

Исполнительный комитет WADA соберется 9 декабря, чтобы рассмотреть официальную рекомендацию от независимого комитета, который, как ожидается, призовет отозвать лицензию у РУСАДА.

Соответственно, если Спортивный арбитражный суд не примет апелляцию России и согласится с санкциями, РФ могут отстранить от Олимпиады и Паралимпиады в Токио, а также от Евро-2020. Кроме того, под вопросом будет проведение матчей турнира в Санкт-Петербурге.

Кажется, мы все запутались в допинг-детективе с Россией. Здесь – ответы на самые простые вопросы

«Наши руководители спорта дают сигнал: трэшуйте, жрите допинг, мы прикроем». Большое интервью Юрия Гануса, главы РУСАДА