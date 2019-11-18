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Черногория – Беларусь. Черник, Стасевич, Драгун выйдут в стартовом составе
19.11.2019 18:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стал известен состав сборной Беларуси на товарищеский матч против сборной Черногории. Матч начнется в 20:00.
Беларусь: Черник, Поляков, Мартынович, Сачивко, Веретило, Стасевич, Кисляк, Яблонский, Скавыш, Лисакович, Драгун.
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Стал известен состав сборной Беларуси на товарищеский матч против сборной Черногории.
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