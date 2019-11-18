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«Торпедо» – «Динамо» Минск. Стефанович, Дроздов, Павлович выйдут с первых минут

19.11.2019 19:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стал известен состав минского «Динамо» на матч против «Торпедо».

Торпедо: Линдбек (Мольков); Орлов (А) – Аляев, Рэтти – Шрёдер – Жафяров; Геноуэй – Зборовский, Шенфельд – Хауден – Варнаков (К); Минеев – Мишарин, Бочаров – Ильин (А) – Веряев; Меляков, Ураков – Белевич – Гончарук.

Динамо: Энрот (Карнаухов); Денисов – Евенко, Павлович (А) – Демков – Когалев; Ерёменко – Крыскин, Стефанович – Ковыршин – А. Костицын (К); Готовец (А) – Достанко, Дроздов – Паре – Принс; Знахаренко, Китаров – Пулккинен – Спунер – Дадонов.

«Торпедо» – «Динамо» Минск. Стефанович, Дроздов, Павлович выйдут с первых минут

Фото: Официальная группа «Вконтакте» «Динамо» Минск

 
 
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Стал известен состав минского «Динамо» на матч против «Торпедо».
 
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