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«Торпедо» – «Динамо» Минск. Стефанович, Дроздов, Павлович выйдут с первых минут
19.11.2019 19:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стал известен состав минского «Динамо» на матч против «Торпедо».
Торпедо: Линдбек (Мольков); Орлов (А) – Аляев, Рэтти – Шрёдер – Жафяров; Геноуэй – Зборовский, Шенфельд – Хауден – Варнаков (К); Минеев – Мишарин, Бочаров – Ильин (А) – Веряев; Меляков, Ураков – Белевич – Гончарук.
Динамо: Энрот (Карнаухов); Денисов – Евенко, Павлович (А) – Демков – Когалев; Ерёменко – Крыскин, Стефанович – Ковыршин – А. Костицын (К); Готовец (А) – Достанко, Дроздов – Паре – Принс; Знахаренко, Китаров – Пулккинен – Спунер – Дадонов.
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Стал известен состав минского «Динамо» на матч против «Торпедо».
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