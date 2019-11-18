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Грецкий, который не набрал ни одного очка в сезоне, занимает 3-е место в голосовании на участие в Матче звезд—2020
19.11.2019 19:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард минского
После того как болельщики сформируют стартовые четверки, на втором этапе свой выбор сделают представители СМИ. Они выберут одного нападающего, одного защитника и одного голкипера в каждую сборную. Голосование журналистов будет проходить со 2 по 9 декабря. Затем спортивный департамент
Проголосовать за форварда «зубров» можно
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Грецкий, который не набрал ни одного очка в сезоне, занимает 3-е место в голосовании на участие в Матче звезд—2020
Форвард минского «Динамо» Вячеслав Грецкий занимает 3-е место в текущих результатах голосования, где болельщики выбирают нападающего из дивизиона Тарасова для...
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