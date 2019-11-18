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Грецкий, который не набрал ни одного очка в сезоне, занимает 3-е место в голосовании на участие в Матче звезд—2020

19.11.2019 19:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард минского «Динамо» Вячеслав Грецкий занимает 3-е место в текущих результатах голосования, где болельщики выбирают нападающего из дивизиона Тарасова для участия в Матче звезд КХЛ 2020 года.

22-летний Грецкий в этом регулярном чемпионате принял участие в шести матчах за основную команду, не набрав очков при показателе полезности «-4» и двух минутах штрафного времени. В среднем Грецкий проводит на площадке девять минут за матч.

После того как болельщики сформируют стартовые четверки, на втором этапе свой выбор сделают представители СМИ. Они выберут одного нападающего, одного защитника и одного голкипера в каждую сборную. Голосование журналистов будет проходить со 2 по 9 декабря. Затем спортивный департамент КХЛ выберет ещё четырех игроков каждой из команд, включая вратаря.

Проголосовать за форварда «зубров» можно здесь.

 
 
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Форвард минского «Динамо» Вячеслав Грецкий занимает 3-е место в текущих результатах голосования, где болельщики выбирают нападающего из дивизиона Тарасова для...
 
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