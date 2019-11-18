Грецкий, который не набрал ни одного очка в сезоне, занимает 3-е место в голосовании на участие в Матче звезд—2020

Источник материала: Tribuna.com

Форвард минского Вячеслав Грецкий занимает 3-е место в текущих результатах голосования, где болельщики выбирают нападающего из дивизиона Тарасова для участия в Матче звезд 2020 года.

22-летний Грецкий в этом регулярном чемпионате принял участие в шести матчах за основную команду, не набрав очков при показателе полезности «-4» и двух минутах штрафного времени. В среднем Грецкий проводит на площадке девять минут за матч.

После того как болельщики сформируют стартовые четверки, на втором этапе свой выбор сделают представители СМИ. Они выберут одного нападающего, одного защитника и одного голкипера в каждую сборную. Голосование журналистов будет проходить со 2 по 9 декабря. Затем спортивный департамент выберет ещё четырех игроков каждой из команд, включая вратаря.

Проголосовать за форварда «зубров» можно здесь.