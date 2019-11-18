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Марадона ушел с поста главного тренера «Химнасии» через 2,5 месяца после назначения
19.11.2019 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Химнасии» из Ла-Платы Диего Марадона покинул свой пост.
Об отставке 59-летнего специалиста сообщил президент клуба Габриэль Пеллегрино в эфире радиостанции La Red.
Ранее
Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре 2019 года. За это время команда одержала три победы и потерпела 5 поражений. После 13 туров «Химнасия» с 10 очками занимает в таблице чемпионата Аргентины 22-е место из 24.
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Главный тренер «Химнасии» из Ла-Платы Диего Марадона покинул свой пост.
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