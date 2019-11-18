Марадона ушел с поста главного тренера «Химнасии» через 2,5 месяца после назначения

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Химнасии» из Ла-Платы Диего Марадона покинул свой пост.

Об отставке 59-летнего специалиста сообщил президент клуба Габриэль Пеллегрино в эфире радиостанции La Red.

Ранее сообщалось , что причиной ухода Марадоны может стать решение Пеллегрино не переизбираться на должность президента клуба.

Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре 2019 года. За это время команда одержала три победы и потерпела 5 поражений. После 13 туров «Химнасия» с 10 очками занимает в таблице чемпионата Аргентины 22-е место из 24.