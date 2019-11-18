В 5 последних играх у сборной Беларуси разница мячей — 1:9. Безголевая серия составляет 307 минут

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня сборная Беларуси уступила в товарищеском матче команде Черногории (0:2). В последних 5 встречах националка сыграла один раз вничью и потерпела четыре поражения. Разница забитых и пропущенных мячей — 1:9.

Продолжительность безголевой серии сборной Беларуси составляет 307 минут.

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