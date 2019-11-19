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НБА. «Новый Орлеан» – «Портленд», «Лейкерс» сыграют с «Оклахомой» и другие матчи

20.11.2019 00:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

В Новом Орлеане сойдутся неудачно стартовавшие «Пеликанс» и «Блэйзерс». «Лейкерс» дома сыграют с «Оклахомой».

НБА

Регулярный чемпионат

Новый Орлеан – Портленд 109:93 (4 четверть)
Дата проведения
20 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

Мемфис – Голден Стэйт 75:95 (4 четверть)
Дата проведения
20 ноября, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью

Сакраменто – Финикс
Дата проведения
20 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

Лейкерс – Оклахома-Сити
Дата проведения
20 ноября, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Говорить о спорте и получать за это $8 млн в год – нереальная мечта?! А вот одному черному мальчику это удалось

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
 
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