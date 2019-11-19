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НБА. «Новый Орлеан» – «Портленд», «Лейкерс» сыграют с «Оклахомой» и другие матчи
20.11.2019 00:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата
В Новом Орлеане сойдутся неудачно стартовавшие «Пеликанс» и «Блэйзерс».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
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