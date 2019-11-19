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НХЛ. «Тампа» в гостях у «Сент-Луиса», «Нью-Джерси» против «Бостона»
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Источник материала:
Tribuna.com
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
20 ноября, 03.00, «Consol Energy Center»
-
1:0 – 11
Раст (Малкин, Генцел)
-
2:0 – 16
Танев (Макканн, Марино)
-
2:1 – 22
Бовилье (Нелсон, Ледди)
-
2:2 – 25
Нелсон (Брассар, Ледди)
-
3:2 – 34
Танев (Кагун, Петтерссон)
-
4:2 – 42
Генцел (Малкин, Гальченюк)
-
4:3 – 55
Бэйли (Тэйвс, Эберле)
-
4:4 – 58
Пулок (Ледди, Брассар)
-
4:5 – 62
Нелсон (Бовилье)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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