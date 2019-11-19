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НХЛ. «Тампа» в гостях у «Сент-Луиса», «Нью-Джерси» против «Бостона»

20.11.2019 00:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Миннесота 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Дата проведения
20 ноября, 03.00, «HSBC Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Паризе (Эрикссон Эк)
0:2 – 19 Паризе (Фиала, Сутер)
0:3 – 25 Брудин (Цукер, Зукарелло-Асен)
1:3 – 56 Монтур (Олофссон, Айкел)
1:4 – 57 Цукер (Койву, Э.Стаал)

 

Коламбус – Монреаль 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Дата проведения
20 ноября, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Робинсон (Веннберг, Савар)
1:1 – 16 Лехконен (Дано, Кулак)
1:2 – 24 Армия (Петри, Чиарот)
2:2 – 32 Дюбуа (Бемстрем)
3:2 – 46 Бемстрем (Дюбуа, Милано)
4:2 – 51 Дженнер (Веренски, Бьоркстранн)
5:2 – 54 Дюбуа (Бьоркстранн, Нюквист)

 

Флорида – Филадельфия 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Дата проведения
20 ноября, 03.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Сэнхайм (Хэйс, Майерс)
1:1 – 10 Сивиур (Коннолли, Мэтисон)
2:1 – 12 Коннолли (Трочек)
3:1 – 26 Барков (Дадонов, Браун)
4:1 – 30 Юбердо (Дадонов, Барков)
4:2 – 34 Фрост (Конекны)
5:2 – 57 Хоффман ()

 

Нью-Джерси – Бостон 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)
Дата проведения
20 ноября, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 14 Гжельчик (Маршанд, Крейчи)
0:2 – 14 Пастрняк (Маршанд, Крейчи)
1:2 – 38 Колман (Бутчер, Гусев)
1:3 – 43 Пастрняк (Койл, Маршанд)
1:4 – 50 Гжельчик (Макэвой)
1:5 – 53 Клифтон ()

 

Питтсбург – Айлендерс 4:5 (2:0, 1:2, 1:2)
Дата проведения
20 ноября, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Раст (Малкин, Генцел)
2:0 – 16 Танев (Макканн, Марино)
2:1 – 22 Бовилье (Нелсон, Ледди)
2:2 – 25 Нелсон (Брассар, Ледди)
3:2 – 34 Танев (Кагун, Петтерссон)
4:2 – 42 Генцел (Малкин, Гальченюк)
4:3 – 55 Бэйли (Тэйвс, Эберле)
4:4 – 58 Пулок (Ледди, Брассар)
4:5 – 62 Нелсон (Бовилье)

 

Детройт – Оттава 3:4 (3 период)
Дата проведения
20 ноября, 03.30, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Дюклер (Шабо)
1:1 – 9 Фаббри (Гронек, Филппула)
2:1 – 18 Филппула (Хелм)
2:2 – 25 Дюклер (Браун)
2:3 – 25 Пажо ()
2:4 – 30 Ткачак (Дюклер)
3:4 – 57 Манта (Атанасиу, Гронек)

 

Нэшвилл – Виннипег 1:2 (3 период)
Дата проведения
20 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Лайне (Коннор)
0:2 – 23 Элерс (Шайфли, Рословик)
1:2 – 38 Бонино (Хэмьюс, Грималди)

 

Сент-Луис – Тампа-Бэй 1:1 (3 период)
Дата проведения
20 ноября, 04.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 16 Чирелли (Хедман, Киллорн)
1:1 – 37 Перрон (О′Райлли, Парайко)

 

Чикаго – Каролина 0:3 (2 период)
Дата проведения
20 ноября, 04.30, «United Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 14 Нечас (Валльмарк, Нидеррайтер)
0:2 – 20 Свечников (Эдмундсон, Слэвин)
0:3 – 31 Нидеррайтер (Хэмилтон, Валльмарк)

 

Даллас – Ванкувер 3:1 (2 период)
Дата проведения
20 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Бенн (Комо, Факса)
2:0 – 29 Бенн (Хейсканен, Перри)
2:1 – 31 Хорват (Босер)
3:1 – 33 Федун (Каамано, Дикинсон)

 

Калгари – Колорадо 0:2 (2 период)
Дата проведения
20 ноября, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Бураковски (Макар, Маккиннон)
0:2 – 18 Бураковски (Маккиннон, Донской)

 

Вегас – Торонто 0:0 (1 период)
Дата проведения
20 ноября, 06.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Эдмонтон
Дата проведения
20 ноября, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ 

 
 
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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