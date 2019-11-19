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Глава НАДА Беларуси: «Все наши выявленные нарушения, они носят случайный характер»

20.11.2019 00:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор Национального антидопингового агенства Беларуси Денис Мужжухин считает, что проблема допинга в стране имеет случайный характер.

«Все наши выявленные нарушения, они носят случайный характер. Это не те, так скажем «допингеры», которые умышленно принимают. Этот фактор халатности, непреднамеренности надо исключить. Лечение, бады (биологически активная добавка – прим.) надо быть предельно внимательными. Исключить всякие провокации с другой стороны.

Борьба за медали уже началась. Мы объясняем это спортсменам. У нас проблема только во внимательности», – сказал Мужжихин в эфире «Беларусь 1».

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Директор Национального антидопингового агенства Беларуси Денис Мужжухин считает, что проблема допинга в стране имеет случайный характер.
 
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